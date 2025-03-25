Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:34, 25 марта 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл решение США по контролю над украинскими АЭС

Зеленский: В переданном США проекте сделки по недрам отсутствует вопрос АЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В переданном США проекте сделки по использованию полезных ископаемых Украины отсутствует вопрос контроля над атомными электростанциями (АЭС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляция выступления доступна на YouTube-канале украинского издания «Общественное».

«Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение», — подчеркнул политик. Он отметил, что ранее речь шла о рамочном соглашении без подробно прописанных условий.

Зеленский раскрыл передачу США Украине проекта подробного соглашения по недрам 24 марта. По его словам, в настоящий момент Киев детально изучает условия американской стороны.

Ранее Зеленский подтвердил достижение договоренностей между Украиной и США о безопасности в Черном море. Он также отметил, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшее время.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

    Блогер описал придающий женщине сексуальность наряд и нарвался на гнев в сети

    Зеленского задел слишком долгий диалог Уиткоффа и Путина

    Египетский каракал пересек границу и напал на израильских солдат

    Летевший из России в Египет самолет резко сменил курс и сел в другом месте

    В России оценили действия Трампа по черноморской инициативе

    Тринадцать участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

    Проживший несколько лет в Германии блогер назвал минусы страны

    Российская модель надела прозрачное платье на девятилетие дочери

    Зеленский раскрыл ответственных за контроль соблюдения договоренностей по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше