Зеленский раскрыл решение США по контролю над украинскими АЭС

Зеленский: В переданном США проекте сделки по недрам отсутствует вопрос АЭС

В переданном США проекте сделки по использованию полезных ископаемых Украины отсутствует вопрос контроля над атомными электростанциями (АЭС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляция выступления доступна на YouTube-канале украинского издания «Общественное».

«Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение», — подчеркнул политик. Он отметил, что ранее речь шла о рамочном соглашении без подробно прописанных условий.

Зеленский раскрыл передачу США Украине проекта подробного соглашения по недрам 24 марта. По его словам, в настоящий момент Киев детально изучает условия американской стороны.

Ранее Зеленский подтвердил достижение договоренностей между Украиной и США о безопасности в Черном море. Он также отметил, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшее время.