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19:23, 25 марта 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил достижение договоренностей между Украиной и США

Зеленский: Украина и США договорились о безопасности в Черном море
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Суспільне Новини / YouTube

Украина и США в ходе переговоров в Саудовской Аравии договорились о безопасности в Черном море и введении запрета на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом журналистам заявил Владимир Зеленский, трансляция доступна на YouTube.

«Министр обороны [Украины Рустем] Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они считают, что сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями, может произойти имплементация», — добавил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшее время. Однако какие вопросы в его рамках будут рассмотрены, политик не уточнил.

Ранее Белый дом раскрыл подробности переговоров США с Россией в Эр-Рияде. Стороны в том числе договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование торговых судов в военных целях в Черном море.

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