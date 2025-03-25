Белый дом раскрыл подробности переговоров с Россией в Эр-Рияде

Белый дом: США и Россия договорились исключить применение силы в Черном море

США и Россия на встрече в Эр-Рияде договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Подробности переговоров раскрыли в Белом доме, сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование торговых судов в военных целях в Черном море», — говорится в заявлении.

Стороны также поприветствовали «добрые намерения» третьих стран по поддержке реализации энергетических и морских соглашений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегации России и США на прошедших переговорах в Эр-Рияде прежде всего обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море.

Переговоры прошли 24 марта и длились более 12 часов. Российскую сторону представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.