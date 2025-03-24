Самые долгие переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

РИА: Самые долгие переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Диалог продлился более 12 часов. Собеседники агентства отмечают, что эти переговоры стали самыми долгими в 2025 году.

Российскую сторону представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Совместное заявление делегаций будет опубликовано 25 марта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что представители России и США не планируют подписывать документы после переговоров в Саудовской Аравии.