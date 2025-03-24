В Кремле ответили на вопрос о подписании документов после переговоров с США

Песков: Подписания документов с США после переговоров не планируется

Представители России и США не планируют подписывать документы после переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Никаких документов не планируется», — ответил представитель Кремля на вопрос.

Прежде сенатор Григорий Карасин прокомментировал ход переговоров с США. «Мы завершаем переговоры», — сказал он.

В понедельник, 24 марта, стартовал новый раунд переговоров России и США. Российскую сторону представляют Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.