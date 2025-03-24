Начался новый раунд переговоров России и США по Украине. Главное к этому часу

В Эр-Рияде 24 марта начался новый этап переговоров РФ и США

Новый раунд переговоров России и США об урегулировании конфликта на Украине начался в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде утром в понедельник, 24 марта, в гостинице Ritz-Carlton. Российскую делегацию представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепартамента Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Встреча длится уже более двух часов.

Как сообщили российские журналисты, в этот раз переговоры об урегулировании конфликта на Украине решили провести в закрытом формате. В связи с чем сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов и других людей, не имеющих отношения к встрече, покинуть территорию отеля. Также прессе запретили фото- и видеосъемку.

Стороны обсудят частичное прекращение огня и зерновую сделку

Советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам телефонного разговора с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым сообщил, что технические группы России и США в столице Саудовской Аравии обсудят реализацию частичного прекращения огня в акватории Черного моря, торговлю зерном, нефтью и газом. Также в рамках встречи поднимут вопросы верификации прекращения огня, принадлежности территорий и возможного ввода миротворцев, уточнил он.

Ушаков подтвердил слова Уолтца, рассказав, что темой консультаций станет в том числе возобновление черноморской зерновой инициативы, передает ТАСС. Помощник российского лидера уточнил, что таких договоренностей достигли в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Раскрыты ожидания России и США от переговоров в Эр-Рияде

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил, что 24 марта состоятся переговоры России и США о возобновлении зерновой сделки. Он отметил, что они будут непростыми.

Имеем в виду обсуждение согласия президента Путина на возобновление так называемой черноморской инициативы, наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы этой проблемы, а этих нюансов огромное количество Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на реальный прогресс в переговорах с Россией на встрече в Саудовской Аравии.

«Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, прекращения огня по судам между обеими странами», — заявил он. По его словам, следствием этих договоренностей в будущем может стать полное прекращение огня.

В Европе забеспокоились из-за переговоров России и США

Чиновники Болгарии и Румынии выразили опасения из-за возможных значительных изменений статус-кво в Черном море в пользу России в рамках широкого соглашения между Москвой и Вашингтоном. Об этом стало известно Financial Times.

В частности, они опасаются, что заключенное соглашение будет выгодно Москве и может повлиять на безопасность их стран. «Это наш район, и мы не доверяем русским, если они получат большую свободу действий», — заявил один из собеседников издания.

Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры США и Украины

В воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры украинской и американской делегаций. В состав украинской делегации вошли глава Офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, а также эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил. Кроме того, в переговорах принял участие бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.

Как заявил глава Министерства обороны Украины, стороны обсуждали «ряд сложных технических вопросов». «Обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере», — рассказал Умеров, назвав прошедшие переговоры конструктивными и содержательными.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал конструктивной работу киевской делегации на переговорах в Саудовской Аравии. «Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается», — заявил он по итогам встречи делегаций.

После проведенных в Эр-Рияде переговоров с представителями США украинская делегация решила остаться в Саудовской Аравии, чтобы дождаться результатов встречи представителей России и США. Кроме того, по имеющейся информации, США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Первый раунд переговоров России и США по Украине состоялся 18 февраля

Впервые делегации России и США встретились в Саудовской Аравии для обсуждения возможности завершения конфликта на Украине больше месяца назад — 18 февраля. Переговоры прошли в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.

Тогда российскую сторону представляли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Также на встрече присутствовал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Европа и Украина не участвовали в переговорах.