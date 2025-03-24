Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 24 марта 2025Мир

Начался новый раунд переговоров России и США по Украине. Главное к этому часу

В Эр-Рияде 24 марта начался новый этап переговоров РФ и США
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Новый раунд переговоров России и США об урегулировании конфликта на Украине начался в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде утром в понедельник, 24 марта, в гостинице Ritz-Carlton. Российскую делегацию представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепартамента Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Встреча длится уже более двух часов.

Как сообщили российские журналисты, в этот раз переговоры об урегулировании конфликта на Украине решили провести в закрытом формате. В связи с чем сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов и других людей, не имеющих отношения к встрече, покинуть территорию отеля. Также прессе запретили фото- и видеосъемку.

Стороны обсудят частичное прекращение огня и зерновую сделку

Советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам телефонного разговора с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым сообщил, что технические группы России и США в столице Саудовской Аравии обсудят реализацию частичного прекращения огня в акватории Черного моря, торговлю зерном, нефтью и газом. Также в рамках встречи поднимут вопросы верификации прекращения огня, принадлежности территорий и возможного ввода миротворцев, уточнил он.

Ушаков подтвердил слова Уолтца, рассказав, что темой консультаций станет в том числе возобновление черноморской зерновой инициативы, передает ТАСС. Помощник российского лидера уточнил, что таких договоренностей достигли в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Раскрыты ожидания России и США от переговоров в Эр-Рияде

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил, что 24 марта состоятся переговоры России и США о возобновлении зерновой сделки. Он отметил, что они будут непростыми.

Имеем в виду обсуждение согласия президента Путина на возобновление так называемой черноморской инициативы, наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы этой проблемы, а этих нюансов огромное количество

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на реальный прогресс в переговорах с Россией на встрече в Саудовской Аравии.

«Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, прекращения огня по судам между обеими странами», — заявил он. По его словам, следствием этих договоренностей в будущем может стать полное прекращение огня.

В Европе забеспокоились из-за переговоров России и США

Чиновники Болгарии и Румынии выразили опасения из-за возможных значительных изменений статус-кво в Черном море в пользу России в рамках широкого соглашения между Москвой и Вашингтоном. Об этом стало известно Financial Times.

В частности, они опасаются, что заключенное соглашение будет выгодно Москве и может повлиять на безопасность их стран. «Это наш район, и мы не доверяем русским, если они получат большую свободу действий», — заявил один из собеседников издания.

Материалы по теме:
«Украина может стать буфером» На каких условиях возможен мир на Украине и какое место в новом миропорядке займет Россия?
«Украина может стать буфером»На каких условиях возможен мир на Украине и какое место в новом миропорядке займет Россия?
21 марта 2025
Ценное время. Зеленский не управляет ситуацией на фронте. Зачем ему перемирие?
Ценное время.Зеленский не управляет ситуацией на фронте. Зачем ему перемирие?
22 марта 2025
ВСУ за 10 дней запустили по России 10 волн беспилотников.Сколько дронов атаковали страну с начала переговоров Украины о мире?
20 марта 2025

Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры США и Украины

В воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры украинской и американской делегаций. В состав украинской делегации вошли глава Офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, а также эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил. Кроме того, в переговорах принял участие бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.

Как заявил глава Министерства обороны Украины, стороны обсуждали «ряд сложных технических вопросов». «Обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере», — рассказал Умеров, назвав прошедшие переговоры конструктивными и содержательными.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал конструктивной работу киевской делегации на переговорах в Саудовской Аравии. «Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается», — заявил он по итогам встречи делегаций.

После проведенных в Эр-Рияде переговоров с представителями США украинская делегация решила остаться в Саудовской Аравии, чтобы дождаться результатов встречи представителей России и США. Кроме того, по имеющейся информации, США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Первый раунд переговоров России и США по Украине состоялся 18 февраля

Впервые делегации России и США встретились в Саудовской Аравии для обсуждения возможности завершения конфликта на Украине больше месяца назад — 18 февраля. Переговоры прошли в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.

Тогда российскую сторону представляли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Также на встрече присутствовал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Европа и Украина не участвовали в переговорах.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Банкоматы по всей России не принимают новые пятитысячные купюры. Почему так происходит и при чем здесь СВО?

    Дачников предупредили об опасности скворечников

    Суд приговорил к сроку избившего и угрожавшего скинуть с балкона возлюбленную россиянина

    Из «Уральских авиалиний» уволили посадившего самолет на пшеничное поле пилота

    Россиянин продал квартиру родственницы во время ее отъезда на учебу

    Делегации России и США после обсуждения Украины ушли на перерыв

    Украинский дрон сбит в небе над Россией

    Под Петербургом лифт с людьми сорвался с 18-го этажа

    Жителей российского региона призвали остаться дома по одной причине

    Врач развеяла миф о сладостях и диабете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше