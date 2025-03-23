Бывший начальник Генштаба ВСУ принял участие в переговорах с США

Бывший начальник Генштаба ВСУ Баргилевич участвует в переговорах с США

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич принимает участие в переговорах с США в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в состав переговорной группы включены глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров.

15 марта Зеленский утвердил состав переговорной группы для взаимодействия с партнерами страны по урегулированию конфликта. Согласно его распоряжению, делегация была создана для «взаимодействия с партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса».

