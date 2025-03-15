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16:56, 15 марта 2025Бывший СССР

Украина утвердила переговорную группу по урегулированию конфликта

Зеленский утвердил состав переговорной группы по урегулированию конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы для взаимодействия с партнерами страны по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на распоряжение украинского лидера.

Согласно распоряжению, делегация создана для «взаимодействия с партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса». Ее возглавил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Кроме того, в переговорную группу вошли министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы офиса президента Павел Палиса.

Ранее советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине наблюдается кризис доверия.

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