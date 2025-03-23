Советник Трампа раскрыл темы переговоров США и России в Саудовской Аравии

Уолтц: США и РФ обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря

В ходе переговоров США и России в Саудовской Аравии будут обсуждать прекращение боевых действий в акватории Черного моря, торговлю зерном, нефтью и газом. Такие темы анонсировал советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, передает РИА Новости.

Он добавил, что в рамках встречи поднимут вопросы верификации прекращения огня, принадлежности территорий и возможного ввода миротворцев.

Уолтц подчеркнул, что сейчас конфликт на Украине как никогда ранее близок к мирному урегулированию. Он предположил, что следующим этапом может стать обсуждение «линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта».

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заметил, что Вашингтон ждет реального прогресса после нового этапа переговоров с Москвой. Он сделал акцент, что это особенно касается боевых действий вблизи Черного моря.