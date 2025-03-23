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17:52, 23 марта 2025Мир

В США раскрыли ожидания от встречи с Россией

Уиткофф: В переговорах США и России ожидается реальный прогресс
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Соединенные Штаты рассчитывают на реальный прогресс в переговорах с Россией на встрече в Саудовской Аравии, проведение которой запланировано на понедельник, 24 марта. Как сообщает РИА Новости, ожидания Вашингтона от встречи в интервью Fox News раскрыл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

«Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, прекращения огня по судам между обеими странами», — сказал Уиткофф.

Он добавил, что следствием этих договоренностей в будущем может стать полное прекращение огня.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намеченные переговоры, в рамках которых стороны обсудят возобновление зерновой сделки, будут непростыми. По его словам, российские переговорщики готовы обсуждать тонкости этой проблемы, однако их — «огромное количество».

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