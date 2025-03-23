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14:36, 23 марта 2025Мир

В Кремле высказались о переговорах по возобновлению зерновой сделки

Песков: Переговоры по возобновлению зерновой сделки с США будут непростыми
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Переговоры России и США по возобновлению зерновой сделки, которые пройдут в понедельник, 24 марта, будут непростыми. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Имеем в виду обсуждать согласие президента [РФ Владимира] Путина на возобновление так называемой черноморской инициативы, опять же наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы, а этих нюансов огромное количество», — сказал Песков.

Он напомнил, что когда гарантом по сделке выступал генсек ООН Антониу Гутерриш, Россия выполнила все свои обязательства. При этом обязательства по отношению к Москве так и не были выполнены.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года, предупредив об этом Турцию, ООН и Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

ЖЗЛ
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