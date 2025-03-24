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12:11, 24 марта 2025Мир

В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

FT: Болгария и Румыния опасаются изменений статус-кво в Черном море в пользу РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Болгария и Румыния опасаются значительных изменений статус-кво в Черном море в пользу России в рамках широкого соглашения между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальные лица из этого европейского региона.

По словам чиновников, ожидается, что любое заключенное соглашение будет выгодно РФ и может повлиять на безопасность их стран, не дав им права голоса. «Это наш район, и мы не доверяем русским, если они получат большую свободу действий», — сказал один из собеседников издания.

Ранее советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в ходе переговоров США и России в Саудовской Аравии будут обсуждать прекращение боевых действий в акватории Черного моря, торговлю зерном, нефтью и газом. Он добавил, что в рамках встречи поднимут вопросы верификации прекращения огня, принадлежности территорий и возможного ввода миротворцев.

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