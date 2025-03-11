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18:00, 11 марта 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли темы обсуждения на переговорах Вашингтона с Киевом

Киев и Вашингтон обсудили на переговорах сделку по ископаемым и прекращение огня
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Делегации Киева и Вашингтона в ходе переговоров в Саудовской Аравии обсудили сделку по полезным ископаемым, а также прекращение огня на воде и в небе. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

«Первый раунд переговоров был посвящен предложению Украины о режиме тишины на море и в небе. (...) Также во время первой части говорили о соглашении о редкоземельных металлах. Сейчас продолжается второй раунд переговоров», — раскрыл собеседник издания темы обсуждения на переговорах.

11 марта около полудня по московскому времени в городе Джидда в Саудовской Аравии начались переговоры Украины с США. Киев на них представляют глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

После четырех часов обсуждения стороны вышли на перерыв. По его завершении делегации возобновили переговоры.

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