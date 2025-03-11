CBS News: США и Украина возобновили переговоры в Джидде после перерыва

США и Украина возобновили переговоры в Джидде в Саудовской Аравии после перерыва. Об этом сообщила журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

«Встреча с [главой офиса президента Украины] Андреем Ермаком и делегацией Украины еще не закончилась», — подчеркнула репортер.

Джейкобс сообщила о новом раунде переговоров Вашингтона и Киева после перерыва продолжительностью более получаса. По словам журналиста, источники сообщили ей о продолжении обсуждений по окончанию первого раунда переговоров, длившегося более трех часов.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц оценил ход переговоров с Украиной одной фразой. После первого раунда госсекретарь США Марко Рубио и Уолтц прошли по вестибюлю отеля Ritz-Carlton в Джидде, где проходит встреча делегаций.