США оценили переговоры с Украиной одной фразой

CNN: Уолтц оценил ход переговоров с Украиной фразой приближаются к цели

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц оценил ход переговоров с Украиной в городе Джидда в Саудовской Аравии фразой «приближаются к цели». Об этом сообщает CNN во вторник, 11 марта.

Как отмечает телеканал, госсекретарь США Марко Рубио и Майк Уолтц прошли по вестибюлю отеля Ritz-Carlton в Джидде, где проходят переговоры между американской и украинской делегациями. На вопрос о том, как прошла встреча, Уолтц ответил, что они «приближаются к цели». Уточняется, что переговоры длятся уже четвертый час.

Ранее стало известно, что делегация США опоздала на переговоры с представителями Украины. В связи с этим начало встречи пришлось ненадолго отсрочить.