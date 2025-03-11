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13:14, 11 марта 2025Мир

Американцы опоздали на встречу с украинцами

Делегация США опоздала на переговоры с Украиной в Джидде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Делегация США опоздала на переговоры с представителями Украины, которые стартовали в Джидде. Об этом сообщает украинское информагентство УНН.

«Американская делегация опоздала на встречу с Украиной», — утверждается в публикации.

По данным агентства, в связи с этим начало переговоров пришлось ненадолго отсрочить.

11 марта в Саудовской Аравии начались американо-украинские переговоры. Киев на встрече в Джидде представляют министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

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