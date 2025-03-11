Американцы опоздали на встречу с украинцами

Делегация США опоздала на переговоры с Украиной в Джидде

Делегация США опоздала на переговоры с представителями Украины, которые стартовали в Джидде. Об этом сообщает украинское информагентство УНН.

«Американская делегация опоздала на встречу с Украиной», — утверждается в публикации.

По данным агентства, в связи с этим начало переговоров пришлось ненадолго отсрочить.

11 марта в Саудовской Аравии начались американо-украинские переговоры. Киев на встрече в Джидде представляют министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.