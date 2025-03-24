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10:49, 24 марта 2025Бывший СССР

Украинская делегация осталась в Саудовской Аравии после переговоров с США

Украинская делегация ожидает результатов переговоров России и США в Эр-Рияде
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Украинская делегация осталась в Саудовской Аравии после проведенных в Эр-Рияде переговоров с представителями США. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Украинская делегация, которая вчера провела переговоры с США, остается в Эр-Рияде и ожидает результатов переговоров США с РФ», — говорится в публикации.

Встреча украинских и американских делегатов началась вечером 23 марта. По ее завершении министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что стороны обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере. Он также назвал прошедшие переговоры конструктивными и содержательными.

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