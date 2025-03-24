Украинская делегация осталась в Саудовской Аравии после переговоров с США

Украинская делегация ожидает результатов переговоров России и США в Эр-Рияде

Украинская делегация осталась в Саудовской Аравии после проведенных в Эр-Рияде переговоров с представителями США. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Украинская делегация, которая вчера провела переговоры с США, остается в Эр-Рияде и ожидает результатов переговоров США с РФ», — говорится в публикации.

Встреча украинских и американских делегатов началась вечером 23 марта. По ее завершении министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что стороны обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере. Он также назвал прошедшие переговоры конструктивными и содержательными.