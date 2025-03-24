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00:04, 24 марта 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии

Умеров заявил о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что встреча с представителями США в Эр-Рияде завершилась. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере», — заявил Умеров, назвав прошедшие переговоры конструктивными и содержательными.

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии началась вечером 23 марта. Позднее украинский президент Владимир Зеленский назвал состоявшийся разговор полезным, отметив, что работа продолжается.

Позднее в Эр-Рияд прибыла российская делегация. Переговоры Москвы и Вашингтона состоятся 24 марта.

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