На Украине сообщили о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии

Умеров заявил о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что встреча с представителями США в Эр-Рияде завершилась. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере», — заявил Умеров, назвав прошедшие переговоры конструктивными и содержательными.

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии началась вечером 23 марта. Позднее украинский президент Владимир Зеленский назвал состоявшийся разговор полезным, отметив, что работа продолжается.

Позднее в Эр-Рияд прибыла российская делегация. Переговоры Москвы и Вашингтона состоятся 24 марта.