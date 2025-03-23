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20:37, 23 марта 2025Мир

Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияд

Сенатор Карасин: Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияд
Ольга Коровина
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд, где 24 марта состоятся переговоры с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Григория Карасина, который возглавляет российскую делегацию.

Комментируя предстоящие переговоры, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее. Стороны планируют обсудить прекращение огня на Черном море и восстановить торговые пути.

Ранее в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, на встрече планировалось проработать «ряд сложных технических вопросов». В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.

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