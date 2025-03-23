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19:06, 23 марта 2025Бывший СССР

В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины

Глава Минобороны Украины Умеров: Начались переговоры делегаций в Эр-Рияде
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vadim Ghirda / AP

В Эр-Рияде Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций. Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров, его цитирует РИА Новости.

Переговорщики, как отметил Умеров, проработают «ряд сложных технических вопросов». В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.

Ранее журналист CNN Алекс Марквард писал, что в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине. Американскую делегацию, как сообщал он, возглавит представитель Госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

В понедельник, 24 марта, российские переговорщики также направятся в Эр-Рияд.

ЖЗЛ
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