Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Трампом

Песков: Разговор Путина с Трампом был шагом к личной встрече президентов

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом был шагом к их личной встрече. Детали диалога политиков раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

По словам Пескова, такая встреча должна быть должным образом подготовлена. «Нужно сначала провести непростые технические переговоры. И как раз в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс», — добавил он.

Песков также рассказал, что прошедший телефонный разговор Путина и Трампа был одним из самых продолжительных. Кроме того, он не исключил, что таких диалогов между президентами было больше двух.

Ранее Трамп назвал свои беседы с Путиным рациональными. Он также выразил удивление тем фактом, что, несмотря на постоянную глобальную демонизацию России, между Москвой и Вашингтоном не происходило никаких крупных стычек.

