Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:34, 23 марта 2025Мир

Стало известно о планах по возобновлению переговоров о прекращении огня на Украине

CNN: В Эр-Рияде планируют возобновить переговоры о прекращении огня на Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanised Brigade / AP

В Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщил журналист CNN Алекс Марквард на своей странице в соцсети X.

«В воскресенье в Эр-Рияде возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине с участием технических групп США и Украины», — написал журналист. Американскую делегацию, добавил он, возглавит представитель госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

По его информации, к переговорам в понедельник присоединится и российская сторона. Впоследствии, возможно, к встрече присоединяться и другие участники, добавил Марквард, но не уточнил, о ком именно идет речь.

19 марта Белый дом анонсировал переговоры России и США по прекращению огня на Украине. Согласно его заявлению, технические группы России и США встретятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн обвинил рэпера Апачева в «пиаре на крови» из-за матерных граффити в Судже

    В Курской области возбуждено дело после атаки БПЛА на автомобиль главы района

    Израиль признал 13 новых поселений на Западном берегу Иордана

    В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины

    Российские военные скрытно зашли в тыл ВСУ на донецком направлении и взяли пленных

    Запад уличили в лицемерии после слов президента Чехии об Украине

    Советник Трампа раскрыл темы переговоров США и России в Саудовской Аравии

    Россиянка сгорела дома из-за электроматраса

    Ferrari выступила с заявлением после дисквалификации пилотов по итогам Гран-при Китая

    16-летние девушки отправились кататься на доске и провели 16 часов в открытом море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше