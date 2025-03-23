Стало известно о планах по возобновлению переговоров о прекращении огня на Украине

CNN: В Эр-Рияде планируют возобновить переговоры о прекращении огня на Украине

В Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщил журналист CNN Алекс Марквард на своей странице в соцсети X.

«В воскресенье в Эр-Рияде возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине с участием технических групп США и Украины», — написал журналист. Американскую делегацию, добавил он, возглавит представитель госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

По его информации, к переговорам в понедельник присоединится и российская сторона. Впоследствии, возможно, к встрече присоединяться и другие участники, добавил Марквард, но не уточнил, о ком именно идет речь.

19 марта Белый дом анонсировал переговоры России и США по прекращению огня на Украине. Согласно его заявлению, технические группы России и США встретятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня.