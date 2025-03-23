В США заявили о приближении мира на Украине

Советник Трампа Уолтц: Конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда

Конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее, констатировал советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. Так он прокомментировал предстоящие переговоры в Саудовской Аравии в эфире CBS News.

«Мы приближаемся [к урегулированию], и мы ближе к миру, чем когда-либо», — сказал он.

Стороны в ближайшее время, по его словам, планируют обсудить прекращение огня на Черном море и восстановить торговые пути. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого, высказываясь о переговорах по возобновлению зерновой сделки, заявил, что диалог России и США по возобновлению черноморской инициативы будет непростым.

Вечером в воскресенье, 23 марта, начались переговоры украинской и американской делегаций в Эр-Рияде. 24 марта российские переговорщики также направятся в Эр-Рияд.