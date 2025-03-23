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21:56, 23 марта 2025Бывший СССР

Зеленский оценил работу Украины на переговорах в Саудовской Аравии

Зеленский назвал конструктивной работу Киева на переговорах в Саудовской Аравии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров в Саудовской Аравии. Об этом он высказался в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский назвал конструктивной работу киевской делегации на переговорах в Саудовской Аравии.

«Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается», — сказал он.

Ранее в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, на встрече планировалось проработать «ряд сложных технических вопросов». В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.

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