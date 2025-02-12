Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел в среду телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Я только что провел длинный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным
Песков уточнил, что беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. В частности, обсуждалась тема урегулирования на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. По словам американского президента, они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт между Россией и Украиной.
В свою очередь, Путин указал на необходимость устранить первопричины кризиса. В то же время он также выразил мнение, что долгосрочное урегулирование можно достигнуть посредством переговоров.
Путин пригласил Трампа в Москву
«Мы договорились очень тесно сотрудничать, это включает визиты в наши страны», — написал Трамп в соцсети. Как между тем уточнил пресс-секретарь российского лидера, Путин в разговоре с Трампом сообщил о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе по решению украинского вопроса.
Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы
Президент Соединенных Штатов добавил, что после беседы с российским лидером надеется на успех их совместных усилий в ближайшем будущем.
Трамп пообещал немедленно приступить к переговорам и начать со звонка Зеленскому
На своей странице в Truth Social глава Белого дома написал, что попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, помощника по нацбезопасности Майкла Уолтца и спецпосланника Стива Уиткоффа вести переговоры.
Мы согласились, что наши команды должны немедленно начать переговоры, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе. Этим я займусь прямо сейчас
Президент США поблагодарил Путина за освобождение американца Фогеля
Гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков и помилованного президентом Путиным, обменяли на заключенного в США россиянина Александра Винника. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, освобождение американца стало «продуктом одного из каналов», по которым осуществляются контакты с Вашингтоном.
Путин и Трамп проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Трамп заверил, что американская сторона выполнит все договоренности.
ООН готова помочь в украинском урегулировании
Как заявили в офисе генерального секретаря, реагируя на разговор двух лидеров, организация поможет, если ее об этом попросят. «Нам нужно будет посмотреть, какую роль мы должны будем сыграть», — уточнили там.
Кроме того, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отметил в беседе с ТАСС, что, учитывая важность отношений между Москвой и Вашингтоном, ООН приветствует любые усилия по урегулированию вопросов путем регулярных контактов.