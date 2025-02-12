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20:54, 12 февраля 2025Мир

Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

Песков: Путин и Трамп поговорили по телефону, разговор шел полтора часа
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел в среду телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Я только что провел длинный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным

Дональд Трамп президент США

Песков уточнил, что беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. В частности, обсуждалась тема урегулирования на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. По словам американского президента, они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт между Россией и Украиной.

В свою очередь, Путин указал на необходимость устранить первопричины кризиса. В то же время он также выразил мнение, что долгосрочное урегулирование можно достигнуть посредством переговоров.

Фото: Minh Hoang / Pool / Reuters

Путин пригласил Трампа в Москву

«Мы договорились очень тесно сотрудничать, это включает визиты в наши страны», — написал Трамп в соцсети. Как между тем уточнил пресс-секретарь российского лидера, Путин в разговоре с Трампом сообщил о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе по решению украинского вопроса.

Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы

Дональд Трамп президент США

Президент Соединенных Штатов добавил, что после беседы с российским лидером надеется на успех их совместных усилий в ближайшем будущем.

Трамп пообещал немедленно приступить к переговорам и начать со звонка Зеленскому

На своей странице в Truth Social глава Белого дома написал, что попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, помощника по нацбезопасности Майкла Уолтца и спецпосланника Стива Уиткоффа вести переговоры.

Мы согласились, что наши команды должны немедленно начать переговоры, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе. Этим я займусь прямо сейчас

Дональд Трамп президент США

Президент США поблагодарил Путина за освобождение американца Фогеля

Гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков и помилованного президентом Путиным, обменяли на заключенного в США россиянина Александра Винника. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, освобождение американца стало «продуктом одного из каналов», по которым осуществляются контакты с Вашингтоном.

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Путин и Трамп проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Трамп заверил, что американская сторона выполнит все договоренности.

ООН готова помочь в украинском урегулировании

Как заявили в офисе генерального секретаря, реагируя на разговор двух лидеров, организация поможет, если ее об этом попросят. «Нам нужно будет посмотреть, какую роль мы должны будем сыграть», — уточнили там.

Кроме того, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отметил в беседе с ТАСС, что, учитывая важность отношений между Москвой и Вашингтоном, ООН приветствует любые усилия по урегулированию вопросов путем регулярных контактов.

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