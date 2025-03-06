«Это не слишком адекватно». Почему Макрон не хочет завершения конфликта на Украине и готов применить ядерное оружие?

Политолог Чихачев объяснил обращение Макрона к французам по Украине

Обращение президент Франции Эммануэля Макрона к нации, в котором он предупредил Европу о «российской угрозе», является попыткой стать главным союзником Украины, негласно конкурируя с Великобританией после прекращения помощи от США. Такое мнение «Ленте.ру» высказал доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Алексей Чихачев.

В своем обращении французский лидер также затронул темы ядерного сдерживания, урегулирования на Украине и в целом европейской безопасности.

Почему Макрон выступил с таким обращением именно сейчас?

Момент телевизионного обращения президента Макрона к нации Фото: Barbara Neyman / Globallookpress.com

Эксперт считает, что Макрон опять активизировался из-за развивающихся событий, невыгодных для Парижа. Поводом стала активизация США в переговорном процессе и попытка Вашингтона «сбросить Украину как неликвидный актив».

Ему [Макрону], конечно же, хочется обозначить себя, напомнить, прежде всего, внутри самого коллективного Запада, что Франция все-таки тоже является значимым игроком, у нее крупные вооруженные силы и она ядерная держава. Алексей Чихачев

По словам эксперта, Макрон считает дальнейшую конфронтацию с Россией и нанесение ей стратегического поражения единственным способом сохранить Европу в нынешнем виде. И Франция, отмечает Чихачев, хочет в этой борьбе играть первую скрипку.

Понятно, что такая позиция слабо пересекается с реальностью, выглядит не слишком адекватной [по отношению к] тем тенденциям, которые развивались в последние недели Алексей Чихачев

Политолог также отмечает, что для Франции сейчас уместнее было бы завершение конфликта и переход к переговорному процессу. Однако французский лидер, считает эксперт, сейчас заинтересован в продолжении конфликта, потому что это позволяет ему обосновывать повышение оборонных расходов.

Зачем Макрон упомянул о ядерном оружии?

Президент Франции в ходе своего обращения также объявил о своем решении начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Европейского союза (ЕС).

Я бы здесь не переоценивал эти заявления, потому что Эммануэль Макрон говорит о европеизации французского ядерного оружия уже лет пять Алексей Чихачев

Первый раз об этом лидер Франции заявил еще в январе 2020 года и продолжал говорить с 2022 года, напоминает Чихачев. Четкого вида ядерной защиты Париж не представил, но, по словам эксперта, это подразумевает прикрытие военных объектов Европы вплоть до «условной Эстонии».

Европейские лидеры на встрече по Украине в Лондоне, 2 марта 2025 года Фото: Javad Parsa

Целью же слов президента Франции об общевропейском ядерном оружии является получение политических выгод и дополнительного статуса среди западных стран. Однако Чихачев не исключил и экономической выгоды, ведь оплачивать ядерный арсенал в этом случае будут из общевропейских бюджетов.

В пользу этого аргумента Чихачев приводит тот факт, что французский ядерный арсенал сейчас просто не слишком велик. «Это порядка 300 боеголовок, это всего четыре стратегические подлодки, ну и есть, конечно, еще тактическая авиация», — сказал эксперт.

Как Макрон планирует урегулировать конфликт на Украине?

Лидер Франции отверг «слишком хрупкое перемирие» на Украине, подчеркнув, что любые варианты урегулирования не должны стать капитуляцией для Киева. После подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены европейские войска, считает Макрон.

Чихачев в этой связи отмечает, что Европа потеряет смысл своего нынешнего существования в случае завершения украинского конфликта.

Им придется перестраивать Европейский Союз, заниматься внутренними проблемами. Не случайно Макрон говорит, что судьба Украины очень тесно связана с судьбой всего Европейского Союза Алексей Чихачев

Постоянно упоминаемое Макроном присутствие европейских вооруженных сил на территории Украины, по словам эксперта, позволило бы дальше снабжать Украину вооружениям. Прекращение огня на Украине для лидера Франции было бы хорошим предлогом в таком случае.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на встрече в Брюсселе, Бельгия, 6 марта 2025 года Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Французский лидер сейчас, конечно, занимает четко ястребиную позицию Алексей Чихачев

Ранее в Кремле оценили обращение Эммануэля Макрона к нации как конфронтационное. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Париж хочет продолжения конфликта.