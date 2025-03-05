Макрон объявил Россию угрозой для Европы. Президент Франции заговорил о ядерном оружии и срочно собирает военачальников

Макрон в обращении к нации заявил о российской угрозе для Франции и Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации. Он затронул темы европейской безопасности, ядерного сдерживания и урегулирования на Украине.

До этого политик заявил, что обратится к французам на фоне серьезных мировых проблем. По его словам, мир сейчас переживает времена «великой неопределенности» и «сталкивается с самыми серьезными проблемами», из-за чего он и хочет выступить перед гражданами.

Глава государства сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Он подчеркнул, что Франция имеет особый статус в европейской обороне, заверив, что в любом случае решение в отношении ядерного сдерживания «всегда было и будет в руках президента».

Макрон сообщил, что намерен «провести стратегические дебаты по защите силами ядерного сдерживания европейских союзников».

27 февраля французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что национальные интересы предполагают создание под эгидой Парижа ядерного зонтика над европейскими странами.

Макрон заявил о существовании «российской угрозы»

По словам французского лидера, «российская угроза» существует, и игнорировать этот фактор не следует.

Под угрозой находится и наша безопасность Эммануэль Макрон президент Франции

Политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей».

5 марта в Европейском парламенте (ЕП) предложили создать единую армию Европейского союза. По данным Politico, также прорабатывается вариант назначения верховного представителя сообщества по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас полноценной главой МИД. Этот проект будет предложен лидерам Европейского союза в преддверии внеочередного саммита сообщества, который состоится 6 марта.

Макрон отверг «слишком хрупкое перемирие» на Украине

Политик отверг «слишком хрупкое перемирие» на Украине, подчеркнув, что любые варианты урегулирования не должны стать капитуляцией для Киева.

Путь к миру не может идти через отказ от Украины Эммануэль Макрон президент Франции

Политик заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом», и не может быть «капитуляцией» для Киева.

Газета The New York Times (NYT) писала, что Макрон и британский премьер Кир Стармер пять дней уговаривали украинского лидера Владимира Зеленского изменить подход к главе США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме. По словам источников, затем они отказались от этой идеи и пришли к выводу, что сторонам надо «остыть».

Макрон допустил размещение европейских войск на Украине

Президент Франции не исключил размещение контингентов европейских войск на Украине. По мнению политика, европейские войска могут появиться на Украине после подписания мирного соглашения.

Мир на Украине, возможно, наступит благодаря размещению европейских сил Эммануэль Макрон президент Франции

Политик также заявил, что на следующей неделе Париж соберет начальников штабов стран, готовых гарантировать мир на Украине.

В конце февраля французский лидер назвал отказ европейских стран размещать свои войска на Украине большой ошибкой.

Страны Европейского союза разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину. Великобритания, Франция и скандинавские страны поддерживают идею по возглавляемой Европой инициативе по отправке десятков тысяч военных в случае сделки по прекращению огня. Однако Германия и другие выступают против.

