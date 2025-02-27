Франция задумалась о создании ядерного зонтика над Европой

Franceinfo: Франция допустила возможность создания ею ядерного зонтика над ЕС

Интересы Франции допускают создание под эгидой Парижа ядерного зонтика над странами-членами Европейского союза (ЕС). Такую возможность оценил в интервью Franceinfo минситр обороны Пятой республики Себастьян Лекорню.

«[Президент Франции генерал Шарль] де Голль был еще точнее: он написал, что они будут затронуты, если Западная Германия и Бенилюкс будут атакованы», — объяснил он границы французских национальных интересов.

Лекорю подчеркнул, что при создании «ядерного зонтика» оружие останется французским и решение о его применении будет оставаться за Елисейским дворцом.

«Так что ядерное оружие — французское, но ограничиваются ли критические интересы Франции ее границами? Множество французских президентов уже ответили на этот вопрос», — заключил глава ведомства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от своего американского визави Дональда Трампа предоставления военной поддержки французским и британским солдатам на Украине по завершении конфликта. Как рассказал высокопоставленный источник The Wall Street Journal (WSJ), Макрон во время встречи в Вашингтоне надавил на хозяина Белого дома.