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14:38, 27 февраля 2025Мир

Франция задумалась о создании ядерного зонтика над Европой

Franceinfo: Франция допустила возможность создания ею ядерного зонтика над ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vitaly V. Kuzmin

Интересы Франции допускают создание под эгидой Парижа ядерного зонтика над странами-членами Европейского союза (ЕС). Такую возможность оценил в интервью Franceinfo минситр обороны Пятой республики Себастьян Лекорню.

«[Президент Франции генерал Шарль] де Голль был еще точнее: он написал, что они будут затронуты, если Западная Германия и Бенилюкс будут атакованы», — объяснил он границы французских национальных интересов.

Лекорю подчеркнул, что при создании «ядерного зонтика» оружие останется французским и решение о его применении будет оставаться за Елисейским дворцом.

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«Так что ядерное оружие — французское, но ограничиваются ли критические интересы Франции ее границами? Множество французских президентов уже ответили на этот вопрос», — заключил глава ведомства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от своего американского визави Дональда Трампа предоставления военной поддержки французским и британским солдатам на Украине по завершении конфликта. Как рассказал высокопоставленный источник The Wall Street Journal (WSJ), Макрон во время встречи в Вашингтоне надавил на хозяина Белого дома.

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