Макрон надавил на Трампа в Белом доме. Чего он требовал?

WSJ: Макрон оказал давление на Трампа в вопросе поддержки военных на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме надавил на своего американского коллегу Дональда Трампа. Он требовал от президента США предоставления военной поддержки французским и британским солдатам, которых планируется разместить на Украине после заключения мирного соглашения. Такое мнение выразил высокопоставленный чиновник изданию The Wall Street Journal (WSJ).

«Макрон надавил на Трампа, чтобы тот предоставил американскую военную поддержку тысячам солдат, которых Великобритания и Франция готовы разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения, о котором США ведут переговоры с Россией», — говорится в материале.

По словам неназванного чиновника, Трамп якобы был открыт для этой идеи. Также сообщается, что Макрон покинул Вашингтон с мыслью, что добился взаимопонимания с американским лидером.

Сам Трамп ранее также заявлял о необходимости размещения миротворцев на Украине после достижения договоренностей об урегулировании конфликта. Наряду с этим сообщалось, что Трамп не возражает против предоставления Вашингтоном гарантий безопасности Украины.

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Три страны выразили готовность направить войска на Украину

Франция, Германия и Великобритания выразили готовность направить войска на Украину для обеспечения прекращения огня, однако им нужна поддержка США.

«Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США», — заявил глава французского Минфина Эрик Ломбар.

Он добавил, что другие европейские страны также согласны отправить своих военных на украинскую территорию.

Наряду с этим Ломбар сообщил, что Дональд Трамп якобы согласился на это, однако не уточнил, какие конкретные шаги может предпринять Вашингтон. Министр финансов Франции рассказал, что обменялся номерами телефонов с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время недавнего визита в Вашингтон. Министры намерены продолжить переговоры по этому вопросу.

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Раскрыты детали плана Великобритании и Франции по размещению войск на Украине

The Economist со ссылкой на западного чиновника сообщил, что свои войска на Украине в рамках урегулирования конфликта Великобритания и Франция хотят разместить рядом с портами и атомными электростанциями.

«Переговоры, которые ведут Франция и Великобритания, предусматривают отправку относительно небольших сил, возможно, в несколько десятков тысяч человек», — отмечает издание.

По словам чиновника, войска будут размещены не на востоке Украины на линии фронта, а на критически важных объектах инфраструктуры.

Также сообщалось, что миротворцы Великобритании и Франции могут быть отправлены на Украину только при условии, что безопасность контингента обеспечат США.

Макрон заявил о готовности 30 стран предоставить Украине гарантии безопасности

Ранее Макрон заявлял, что в обеспечении гарантий безопасности Украине готовы участвовать около 30 европейских стран и союзников. По его словам, все эти страны хотят получить «сигнал солидарности» от США, если Россия нарушит договоренности, которые могут быть достигнуты на переговорах.

Также французский лидер заявлял, что допускает урегулирование конфликта на Украине в ближайшее время. Макрона спросили, разделяет ли он мнение Дональда Трампа об окончании конфликта на Украине за несколько недель. «Я надеюсь на это», — ответил президент Франции.

Трамп допустил завершение конфликта на Украине в течение нескольких недель

Дональд Трамп ранее допускал, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. Американский лидер заявлял, что считает возможным окончание конфликта в течение нескольких недель.

Он также сообщал, что ведет с российским президентом Владимиром Путиным серьезные переговоры об окончании украинского конфликта, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между странами, добавив, что переговоры продвигаются очень хорошо.

Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Москва стремится добиться мира на Украине «как можно быстрее». Россия заинтересована в том, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство, заявлял он.