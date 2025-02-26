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00:29, 26 февраля 2025Мир

Трамп заявил о необходимости размещения миротворцев на Украине

Reuters: Дональд Трамп заявил, что на Украине потребуется разместить миротворцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине потребуется разместить миротворцев после достижения договоренностей об урегулировании конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Он отметил, что считает необходимым наличие миротворческих сил в том или ином виде. При этом американский лидер отметил, что это должно быть в форме, которая будет приемлемой для всех сторон.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция отправят миротворцев на Украину лишь при условии, что безопасность контингента обеспечат США. Источник Financial Times (FT) отметил, что Трамп не возражает против предоставления европейским миротворцам гарантий безопасности. Однако не уточняется, что эти гарантии собой представляют. При этом президент Франции Эммануэль Макрон не смог получить от Трампа «каких-либо конкретных обещаний» в ходе поездки в Вашингтон.

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