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21:43, 25 февраля 2025Мир

Раскрыто условие отправки европейских миротворцев на Украину

FT: Британия и Франция отправят миротворцев на Украину только при гарантиях США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Великобритания и Франция отправят миротворцев на Украину лишь при условии, что безопасность контингента обеспечат США. Однако американский президент Дональд Трамп пока не дал таких гарантий, сообщает Financial Times (FT).

Утверждается, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог получить от Трампа «каких-либо конкретных обещаний» в ходе поездки в Вашингтон. Неназванный чиновник отметил, что Трамп не возражает против предоставления европейским миротворцам гарантий безопасности, не уточнив, что эти гарантии собой представляют.

Требование гарантий безопасности подтвердил и британский премьер-министр Кир Стармер, который посетит Белый дом 27 февраля. «Мы разместим наши силы на Украине, если получим американские гарантии», — сказал он.

Ранее стало известно, что Франция и Великобритания разрабатывают планы по отправке на Украину миротворческого контингента. Другие европейские страны также могли бы потенциально внести свой вклад.

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