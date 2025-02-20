FT: Франция и Британия разрабатывают планы по отправке миротворцев на Украину

Франция и Великобритания разрабатывают планы по отправке на Украину миротворческого контингента. Об этом пишет Financial Times (FT).

Миссия на Украине могла бы возглавляться Объединенными экспедиционными силами, франко-британским формированием, командование которым осуществлялось бы либо из штаб-квартиры в Лондоне, либо из французской штаб-квартиры в Форте Мон-Валерьен за пределами Парижа. Другие европейские страны также могли бы потенциально внести свой вклад.

Основную роль в обеспечении прекращения огня будет играть авиация. По утверждению Запада, этот род войск якобы имеет «явное преимущество» над российскими Воздушно-космическими силами (ВКС), а сухопутным войскам поставят задачу защищать критические инфраструктурные объекты, например, порты и атомные станции.

Ранее отставной офицер британской разведки и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм предупредил, что дислоцированные на Украине западные миротворцы могут оказаться в шаге от развязывания Третьей мировой войны. «Самый кошмарный сценарий — это когда вы заключаете мирное соглашение и начинаете спешить с размещением войск на местах, а затем что-то меняется, и все скатывается в перестрелку, а вы оказываетесь в эпицентре событий», — отметил эксперт.