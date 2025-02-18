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10:51, 18 февраля 2025Мир

В Британии предупредили об угрозе мировой войны из-за отправки миротворцев на Украину

Daily Mail: Западные миротворцы на Украине могут развязать Третью мировую войну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valdrin Xhemaj / Pool / Reuters

Дислоцированные на Украине западные миротворцы могут оказаться в шаге от развязывания Третьей мировой войны. Об этом пишет британская газета The Daily Mail.

«Самый кошмарный сценарий — это когда вы заключаете мирное соглашение и начинаете спешить с размещением войск на местах, а затем что-то меняется, и все скатывается в перестрелку, а вы оказываетесь в эпицентре событий», — цитирует издание отставного офицера британской разведки и специалиста по планированию НАТО Филипа Ингрэма.

Как указывает газета, столкновение между западными миротворцами и российскими силами «может привести к запуску крылатых ракет с истребителей союзников или военных кораблей, а Россия ответит собственным шквалом гиперзвуковых и баллистических ракет», что и приведет к началу полномасштабной войны в Европе.

Ранее газета The New York Times написала, что в качестве наиболее вероятных гарантий безопасности России и Украине для урегулирования вооруженного конфликта эксперты предложили ввод миротворцев на Украину из 7,5 тысячи человек и ее отказ от членства в НАТО.

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