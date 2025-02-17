На Западе раскрыли вероятные гарантии безопасности России и Украине

NYT: Эксперты предложили ввод миротворцев на Украину и ее отказ от НАТО

В качестве наиболее вероятных гарантий безопасности России и Украине для урегулирования вооруженного конфликта эксперты предложили ввод миротворцев на Украину из 7,5 тысяч человек и ее отказ от членства в НАТО. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на Марка Веллера, профессора Кембриджского университета в сфере международного права.

«Сейчас у Украины мало возможностей обратить вспять недавние успехи России на поле боя. Это означает, что любая сделка, скорее всего, повлечет за собой болезненные уступки Украины», — приводит издание слова экспертов.

В частности, предполагается, что присланные миротворцы будут состоять из войск стран, которые имеют хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом. При этом отправка постоянного воинского контингента на Украину полностью исключается. Также фиксируются и территориальные изменения с предложением обсудить их через 15 лет.

Ранее отставной швейцарский дипломат, директор аналитического центра Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер заявил, что успех мирного урегулирования на Украине будет зависеть от условий достижения режима прекращения огня. При этом он указал, что многие из этих формулировок могут на первый взгляд носить технический характер.