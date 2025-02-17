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15:30, 17 февраля 2025Мир

На Западе назвали условия успешного мирного урегулирования на Украине

Дипломат Гремингер: Урегулирование на Украине будет зависеть от прекращения огня
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Успех мирного урегулирования на Украине будет зависеть от условий достижения режима прекращения огня. Об этом заявил отставной швейцарский дипломат, директор аналитического центра Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер, участвовавший в налаживании режима прекращения огня в Донбассе в 2015 году, передает газета The New York Times (NYT).

«Первый — это согласование "линии соприкосновения", разделяющей территорию, контролируемую Россией и Украиной. Затем должна быть "зона разведения" или буфер между противоборствующими силами, чтобы предотвратить перерастание случайных выстрелов или недоразумений в боевые действия», — рассказал дипломат.

Гремингер добавил, что многие из этих формулировок могут на первый взгляд носить технический характер. Однако в общей сложности именно они могут оказать значительное влияние на фактическое соблюдение прекращение огня и окончание боевых действий.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка войск королевства на Украину после окончания вооруженного конфликта возможна при определенных обстоятельствах. При этом газета The Economist сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить на Украину в случае урегулирования вооруженного конфликта войска не только из Европейского союза, но и ряда незападных держав, прежде всего Китая и Бразилии.

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