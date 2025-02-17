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11:32, 17 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли планы Европы укрепить позиции Украины

FT: Европа хочет укрепить переговорные позиции Украины
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Европа хочет укрепить переговорные позиции Украины, что станет центральным сюжетом в ходе встречи лидеров региона на экстренной встрече в Париже, которая состоится 17 февраля. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Все, что Европа должна сделать — это дать Украине как можно больше, чтобы она могла сказать "нет" вещам, которые ей навязывают США и Россия», — приводит издание слова одного из европейских чиновников.

Дополнительно уточняется, что на встрече примут участие представители Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также Европейского союза (ЕС) и НАТО. Среди одной из основных мер укрепить переговорные позиции Киева предполагается идея отправки войск стран Евросоюза на Украину.

Ранее газета The Economist сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает отправить на Украину в случае урегулирования вооруженного конфликта войска не только из Евросоюза, рассматривая также силы Китая и Бразилии. В частности, указывается, что о данной мере мог говорить вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

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