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10:45, 17 февраля 2025Мир

В США захотели направить войска Китая на Украину

The Economist: США предлагают отправить на Украину войска Китая и Бразилии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США предлагают отправить на Украину в случае урегулирования вооруженного конфликта войска не только из Европейского союза (ЕС), рассматривая также силы Китая и Бразилии. Об этом пишет газета The Economist со ссылкой на источники.

«Американские чиновники предлагают силы по поддержанию мира другого рода, включающие неевропейские страны, например, Бразилию или Китай», — отмечается в материале издания.

В частности, указывается, что о данной мере мог говорить вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Предполагается, что эти силы могут быть размещены вдоль линии боевых действий, которая будет переформатирована в буферную зону.

Ранее директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности выявила, что Украина превратилось в блюдо из «меню» для России и США на переговорах, в то время как Европу даже не пригласили за «стол». По его словам, Евросоюз не имеет субъектность в данном вопросе и он исключил отправку войск сообщества на линию соприкосновения.

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