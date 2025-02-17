The Times: Великобритания стала мостом между Трампом и Европой

Великобритания стала «мостом» между президентом США Дональдом Трампом и Европейским союзом (ЕС), стремясь постепенно наладить отношения двух сторон по вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

В частности, речь идет о подготовке к первой встрече Трампа с премьер-министром Соединенного королевства Киром Стармером, который после встречи стран Европы по Украине направится в Вашингтон, где доложит об итогах саммита. Как утверждают источники, США в целом открыты для инициатив главы британского правительства и ожидают каких-либо четких предложений со стороны Европы.

«Как вы видели в последние несколько дней, когда [министр обороны] Джон Хили и [министр иностранных дел] Дэвид Лэмми находились в разных частях Европы, Великобритания уже играет важную роль лидера. Мы будем центральной частью этих переговоров с США, как их ближайший союзник в сфере безопасности», — приводит издание слова одного из источников.

Ранее директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности и выступления ее спикеров показали, что Украина превратилось в блюдо из «меню» для России и США на переговорах, в то время как Европу попросту не пригласили за «стол». По его словам, Евросоюз не имеет субъектность в данном вопросе.