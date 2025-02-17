В Китае назвали Украину блюдом для России и США

Политолог Ван Ивэй: Украина превратилась в блюдо на Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности и выступления ее спикеров показали, что Украина превратилось в блюдо из «меню» для России и США на переговорах, в то время как Европу попросту не пригласили за «стол». Об этом заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй, передает ТАСС.

«После прослушивания выступлений спикеров на конференции у меня сложилось впечатление, что европейцы могут сколько угодно возмущаться, но они не осмелятся открыто высказаться. Такое ощущение, что Украина есть в меню, но Европы нет за столом», — рассказал политолог.

Ван Ивэй добавил, что Европейский союз (ЕС) не обладает субъектностью на возможных переговорах на Украине и даже непонятно, кто вообще должен представлять объединение как переговорное лицо. Он также исключил отправку сообществом своих войск, указав, что у стран Евросоюза нет на это ресурсов.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что США собираются провести отдельные двусторонние переговоры с представителями России и Украины. При этом предполагается, что после раунда переговоров в Саудовской Аравии американская сторона организует трехстороннюю встречу.