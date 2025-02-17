В США раскрыли стратегию переговоров с Россией и Украиной

NBC: США проведут совместные переговоры после отдельных встреч с РФ и Украиной

США собираются провести отдельные двусторонние переговоры с представителями России и Украины. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает телеканал NBC.

«Два американских чиновника сказали, что США намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего [состоятся] совместные переговоры», — указано в сообщении.

Прежде президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии может состояться «очень скоро». Если бы Путин не хотел переговоров, это «была бы большая проблема» для США, однако он стремится к миру, добавил американский президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в невозможности прекращения конфликта без решения Путина. «Вместе, США, Европа, Украина и Россия — да, потому что без русских мы не можем остановить эту войну», — сказал он.