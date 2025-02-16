Зеленский заявил о невозможности прекращения конфликта без решения Путина

Зеленский: Прекращение конфликта на Украине невозможно без решения Путина

Прекращение конфликта на Украине невозможно без решения президента России Владимира Путина. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

Зеленский также подчеркнул, что согласен на переговоры с российским лидером, но только в присутствии представителей Европы и Соединенных Штатов.

«Вместе, Соединенные Штаты, Европа, Украина и Россия — да, потому что без русских мы не можем остановить эту войну», — заявил он в ответ на вопрос журналистов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев должен решать, кому сидеть за столом переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Так на Мюнхенской конференции по безопасности он прокомментировал слова спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога о том, что Европа не будет физически участвовать в переговорах по решению Вашингтона.