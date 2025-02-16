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02:00, 16 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался об участниках переговоров по урегулированию

Зеленский заявил о праве Украины выбирать участников переговоров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен решать, кому сидеть за столом переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Его слова приводит ТАСС.

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский прокомментировал слова спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога о том, что Европа не будет физически участвовать в переговорах по решению Вашингтона. «Посмотрим», — ответил на это украинский лидер и заявил о праве Киева выбирать участников диалога.

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«Война не в США и не в Евросоюзе, война на Украине. Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Киев никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию, где должны были встретиться украинские и российские представители. Позже об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая.

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