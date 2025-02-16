Зеленский высказался об участниках переговоров по урегулированию

Зеленский заявил о праве Украины выбирать участников переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен решать, кому сидеть за столом переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Его слова приводит ТАСС.

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский прокомментировал слова спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога о том, что Европа не будет физически участвовать в переговорах по решению Вашингтона. «Посмотрим», — ответил на это украинский лидер и заявил о праве Киева выбирать участников диалога.

«Война не в США и не в Евросоюзе, война на Украине. Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Киев никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию, где должны были встретиться украинские и российские представители. Позже об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая.