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23:10, 15 февраля 2025Мир

Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию

Fox News: Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию, сообщила журналистка Fox News Нана Саджая в соцсети X.

Об этом ей рассказал высокопоставленный украинский чиновник, который уточнил, что украинскую сторону не пригласили и не информировали о предстоящих переговорах.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию, где должны были встретиться украинские и российские представители.

Ранее Саудовская Аравия согласилась стать площадкой для саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. До этого Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии.

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