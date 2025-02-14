Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:27, 14 февраля 2025Мир

Трамп анонсировал скорую встречу представителей России и Украины

Трамп: Представители России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

Он также отметил, что предстоящие контакты Вашингтона, Москвы и Киева покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.

До этого Трамп сообщил о «значительном продвижении сторон» к разрешению конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия еще не начинала подготовку к возможной встрече Трампа и президента России Владимира Путина. «Еще нет, пока не определена дата созыва встречи в верхах между двумя президентами», — отметили в королевстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп назвал дату начала контактов РФ и США по урегулированию конфликта на Украине

      Трамп анонсировал скорую встречу представителей России и Украины

      Трамп заявил о «значительном продвижении сторон» к разрешению конфликта на Украине

      Экс-посол Польши допустил отправку на Украину польских солдат

      Внешность 62-летней актрисы в облегающем наряде вызвала споры в сети

      Трамп назвал виновного в развязывании конфликта на Украине

      Винник прокомментировал возвращение в Россию

      В офисе Зеленского опровергли слова Трампа об участии России на встрече в Мюнхене

      Бьянка Цензори ушла от Канье Уэста после ее голого появления на «Грэмми»

      «Чупакабра» растерзала 24 козы и овцы за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше