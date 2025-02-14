Трамп анонсировал скорую встречу представителей России и Украины

Трамп: Представители России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии

Представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

Он также отметил, что предстоящие контакты Вашингтона, Москвы и Киева покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.

До этого Трамп сообщил о «значительном продвижении сторон» к разрешению конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия еще не начинала подготовку к возможной встрече Трампа и президента России Владимира Путина. «Еще нет, пока не определена дата созыва встречи в верхах между двумя президентами», — отметили в королевстве.