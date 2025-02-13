В Саудовской Аравии ответили на вопрос о встрече Трампа и Путина

РИА Новости: Саудовская Аравия не начинала подготовку к встрече Трампа и Путина

Саудовская Аравия еще не начинала подготовку к возможной встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство информации королевства.

«Еще нет, пока не определена дата созыва встречи в верхах между двумя президентами», — так собеседник агентства ответил на вопрос о том, началась ли подготовка к саммиту лидеров двух стран.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры президентов России и США длились полтора часа. В ходе беседы лидеры договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

После разговора президент США заявил журналистам, что намерен провести встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Трамп также отметил, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта на Украине.