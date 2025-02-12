Трамп раскрыл желаемое место встречи с Путиным

CBS News: Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, сообщает CBS News.

Трамп также отметил, что может с большой уверенностью говорить о стремлении Путина к завершению конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что разговор с Путиным был долгим и продуктивным. По его словам, в ходе разговора главы государств сошлись во мнении, что сотрудничество Москвы и Вашингтона выгоднее, чем продолжение конфронтации, однако для восстановления экономических контактов нужно завершить конфликт на Украине.