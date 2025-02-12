Песков: Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент России пригласил президента США посетить Москву», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

Дональд Трамп ранее сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. По словам пресс-секретаря российского лидера, переговоры длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине можно достичь посредством переговоров. Российский лидер выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве.