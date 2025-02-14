Трамп заявил о «значительном продвижении сторон» к разрешению конфликта на Украине

Стороны значительно продвинулись к разрешению украинского кризиса. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
«Думаю, мы прошли длинный путь к завершению этой ужасной войны», — заявил глава США.
Моди, в свою очередь, сообщил, что Индия приветствует инициативу Трампа по проведению контактов с РФ и Украиной. «Я очень рад, что президент США Трамп предпринял инициативу по восстановлению мира и провел телефонные звонки с президентом России [Владимиром] Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — отметил он.
Ранее Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Путиным. Как утверждал президент США, разговор с российским коллегой был очень продуктивным.