Трамп заявил о «значительном продвижении сторон» к разрешению конфликта на Украине

Трамп сообщил о значительном продвижении сторон к разрешению украинского кризиса

Стороны значительно продвинулись к разрешению украинского кризиса. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

«Думаю, мы прошли длинный путь к завершению этой ужасной войны», — заявил глава США.

Моди, в свою очередь, сообщил, что Индия приветствует инициативу Трампа по проведению контактов с РФ и Украиной. «Я очень рад, что президент США Трамп предпринял инициативу по восстановлению мира и провел телефонные звонки с президентом России [Владимиром] Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — отметил он.

Ранее Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Путиным. Как утверждал президент США, разговор с российским коллегой был очень продуктивным.