Саудовская Аравия согласилась стать площадкой для встречи Путина с Трампом

Саудовская Аравия заявила о готовности провести саммит между Путиным и Трампом

Саудовская Аравия согласилась на проведение на своей территории саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении саудовского Министерства иностранных дел (МИД), пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что одобряют телефонный разговор между политиками. «Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению крепкого мира между Россией и Украиной», — заявили в министерстве.

Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. По его словам, предстоящие контакты этих трех стран покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.