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23:45, 14 февраля 2025Мир

Саудовская Аравия согласилась стать площадкой для встречи Путина с Трампом

Саудовская Аравия заявила о готовности провести саммит между Путиным и Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Саудовская Аравия согласилась на проведение на своей территории саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении саудовского Министерства иностранных дел (МИД), пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что одобряют телефонный разговор между политиками. «Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению крепкого мира между Россией и Украиной», — заявили в министерстве.

Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. По его словам, предстоящие контакты этих трех стран покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.

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