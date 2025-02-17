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00:25, 17 февраля 2025Мир

Трамп допустил встречу с Путиным «очень скоро»

Трамп: Моя встреча с Путиным может состояться очень скоро
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии может состояться «очень скоро». Его слова приводит телеканал Fox News.

Кроме того, как утверждает Трамп, глава РФ хочет остановить боевые действия на Украине. Если бы Путин не хотел переговоров, это «была бы большая проблема» для США, однако он стремится к миру, добавил американский президент.

Ранее о подготовке личной встречи Путина и Трампа стало известно изданию Newsweek. Утверждается, что саммит на высшем уровне должен пройти в Саудовской Аравии. На следующей неделе там начнутся переговоры рабочих групп для обсуждения окончательных деталей встречи глав государств.

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